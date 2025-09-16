Maltempo Cina, forti piogge nella provincia di Liaoning: Dalian finisce sott’acqua | VIDEO

A partire dalle 6:00 locali di oggi, martedì 16 settembre, alcune zone di Dalian, nella provincia di Liaoning, nella Cina nordorientale, sono state colpite da piogge da moderate a intense, con rovesci torrenziali localizzati e forti acquazzoni in alcune strade della città. Le forti piogge hanno portato l’Osservatorio Meteorologico di Dalian ad emettere un’allerta meteo rossa alle 8:32 locali, che è poi stata revocata. Le immagini che arrivano dalle zone colpite mostrano gravi inondazioni in alcune zone del distretto di Zhongshan, con alcune auto semi-sommerse.

Il Dipartimento per gli affari idrici, l’ufficio di gestione urbana, l’ufficio di pubblica sicurezza e altri Dipartimenti di Dalian hanno organizzato interventi di controllo delle inondazioni. È stato consigliato ai cittadini di sospendere i lavori all’aperto e di prestare attenzione alla sicurezza stradale a causa degli allagamenti.