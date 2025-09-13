Maltempo Cina, pazzesco nubifragio a Pechino: grandine come neve e raffiche di vento fino a 117 km/h | VIDEO

Il sud di Pechino è stato colpito da un evento meteorologico estremo che ha lasciato senza fiato gli abitanti. Una grandinata di eccezionale intensità ha ricoperto il suolo trasformandolo in un paesaggio simile a quello invernale: i chicchi di ghiaccio, caduti con violenza, si sono accumulati fino a sembrare neve. La città cinese ha dovuto fare i conti anche con forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 117 km/h, provocando ulteriori disagi e momenti di paura. Secondo le autorità locali, si tratta del fenomeno grandinigeno più severo che Pechino abbia registrato negli ultimi anni.

Le immagini diffuse sui social mostrano strade imbiancate e automobilisti costretti a fermarsi a causa della scarsa visibilità e delle difficili condizioni di guida.