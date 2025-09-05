Maltempo Cina, piogge torrenziali nel Sichuan: Guangyuan sommersa | VIDEO

Da ieri sera, piogge continue hanno colpito gran parte di Guangyuan, nella provincia di Sichuan, nella Cina sudoccidentale, interessando numerose aree. La città ha attivato una risposta di emergenza alluvione di Livello 4, mentre il distretto di Chaotian e la contea di Wangcang hanno attivato una risposta di emergenza alluvione di Livello 3. Dalle 2:00 alle 9:00 locali di oggi, la città di Guangyuan ha registrato piogge leggere in 53 stazioni, piogge moderate in 48 stazioni, piogge intense in 40 stazioni, piogge torrenziali in 117 stazioni, forti temporali in 109 stazioni e temporali estremamente intensi in una stazione. Le precipitazioni più intense si sono verificate a Chaotian Lijia (253mm), mentre la massima intensità oraria delle precipitazioni è stata registrata a Chaotian Lijia (93,2mm/h).

Alle 6:44, l’Osservatorio Meteorologico di Guangyuan ha emesso un’allerta rossa per forti piogge. Alle 7:30, il quartier generale per il controllo delle inondazioni e la siccità della città ha deciso di attivare un intervento di emergenza alluvione di Livello 4, mentre il distretto di Chaotian ha avviato un intervento di emergenza alluvione di Livello 3. Alle 10:00, la contea di Wangcang ha attivato un intervento di emergenza alluvione di Livello 3.

Le forti piogge hanno causato un aumento della portata dei fiumi in alcune contee e distretti della città di Guangyuan, allagando campi, strade, case e veicoli e bloccando alcune vie di comunicazione. Sono state avviate operazioni di soccorso in varie zone della città.