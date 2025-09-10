Maltempo Croazia, nubifragio a Fiume: strade allagate e oltre trenta interventi dei vigili del fuoco

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città di Fiume e le aree circostanti, trasformando in poche ore le strade in veri e propri torrenti. Le piogge torrenziali, cadute con straordinaria intensità, hanno causato estesi allagamenti, blocchi alla circolazione e notevoli disagi per residenti e pendolari. Tra le zone più colpite figurano l’asse stradale che collega Tersatto al centro cittadino e il sottopasso di Kantrida, entrambi temporaneamente chiusi per la grande quantità d’acqua accumulata.

Le criticità hanno riguardato anche diversi quartieri urbani, da Vežica a Kantrida, dove l’acqua ha superato la capacità della rete di deflusso, mettendo in difficoltà automobilisti e attività commerciali.

Interventi dei vigili del fuoco Secondo quanto dichiarato da Vedran Butorac, capo turno dei vigili del fuoco di Fiume, “nel corso della giornata abbiamo ricevuto circa 100 chiamate di emergenza, con oltre 30 interventi portati a termine solo tra il centro urbano e l’area metropolitana. Cinque squadre sono state operative senza sosta per fronteggiare la situazione”.

Nuovi temporali in arrivo Le difficoltà non sembrano destinate a concludersi: con il rientro serale dei cittadini, le richieste di aiuto sono aumentate e i meteorologi croati avvertono del rischio legato a un nuovo fronte temporalesco atteso già nel tardo pomeriggio. Le autorità locali hanno invitato la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari nelle aree più critiche e di seguire gli aggiornamenti meteo in tempo reale.