Maltempo: dal Cdm altre risorse per le province di Bergamo, Brescia e Lecco, nuovo stato d’emergenza a Bardonecchia

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio della Provincia di Bergamo, in diversi Comuni delle Province di Lecco e di Brescia, il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, lo stanziamento di ulteriori 10 milioni e 320mila euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. “La somma – spiega il Ministro Musumeci – è destinata al completamento delle attività già in corso e all’avvio degli interventi più urgenti, a iniziativa soprattutto dei Comuni colpiti. Le risorse si aggiungono ai 2 milioni e 800mila già stanziati nel dicembre dello scorso anno”.

Inoltre, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 30 giugno 2025 nel territorio del Comune di Bardonecchia, in Provincia di Torino, il governo Meloni ha deliberato, su proposta del Ministro Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi. “È la seconda volta – commenta Musumeci – che si è costretti allo stato di emergenza nel territorio di Bardonecchia, dopo gli eventi meteorologici dell’agosto 2023. Segno evidente che in quell’area, particolarmente fragile, servono concreti interventi di prevenzione strutturale. In tal senso siamo disponibili a confrontarci con l’Autorità di distretto, Regione e Comune per un programma sul da farsi quando sarà cessato lo stato di emergenza in atto”.

“Intanto, per l’attuazione dei primi interventi non strutturali, il governo ha previsto l’assegnazione di 1 milione 900mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Contestualmente – conclude il Ministro – è stato autorizzato il capo Dipartimento della Protezione Civile ad adottare, d’intesa con la Regione Piemonte, le ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti”.