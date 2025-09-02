Maltempo Emilia Romagna, forti temporali tra Faenza e Ravenna e nel Riminese: nubifragi e forti raffiche | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito l’Emilia Romagna nel pomeriggio di oggi, in particolare la zona tra Faenza e Ravenna e il Riminese. I temporali hanno provocato nubifragi e sono stati accompagnati da forti raffiche di vento, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo diffuse da “Emilia Romagna Meteo”. Particolarmente colpite le località di Faenza, Ravenna, San Giovanni in Marignano e Cattolica. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 24mm a Faenza, Boncellino, Cotignola, 23mm a Castel Bolognese, 19mm a San Giovanni in Marignano, 17mm a Forlì. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 50km/h sia nel Ravennate (53km/h a Faenza) che nel Riminese (50km/h a San Giovanni in Marignano).

Maltempo Emilia Romagna, forte temporale a San Giovanni in Marignano (RN)

