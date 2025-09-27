Maltempo Emilia-Romagna: in atto temporali sulle colline del cesenate

Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre, un forte maltempo ha colpito le prime colline del cesenate, con temporali intensi che hanno interessato località come Roncofreddo, Borghi, Sogliano, Longiano, Gambettola, Sorrivoli e Mercato Saraceno. Alle 15:00, le precipitazioni si sono concentrate su queste aree, con piogge intense. Secondo le previsioni meteo, i temporali si sposteranno progressivamente verso est, interessando ulteriori zone della provincia. Le previsioni meteo continuano a monitorare l’evoluzione del sistema, che potrebbe dare origine a nuove condizioni di instabilità nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.