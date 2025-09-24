Maltempo Emilia Romagna, supercella nel Ferrarese: nubifragi e forti grandinate | FOTO e VIDEO

Il maltempo continua a colpire con forza l’Emilia-Romagna. Nelle ultime ore una supercella temporalesca si è sviluppata a sud di Ferrara, generando uno scenario atmosferico potenzialmente pericoloso. Si segnalano rovesci molto intensi, nubifragi localizzati, raffiche di vento violente e la possibilità concreta di tornado e grandine di media dimensione.

Il temporale sta interessando in particolare le aree tra Minerbio, Baricella, Altedo, Pegola, San Gabriele, Boschi e Gallo Ferrarese, con rapido movimento verso la città di Ferrara. Le celle convettive risultano particolarmente organizzate e alimentate da correnti instabili, una configurazione che non va sottovalutata.

Non solo Ferrarese: rovesci intensi sono segnalati anche nella pianura modenese e nell’Ovest del Piacentino, a conferma di un quadro meteorologico complessivamente instabile. L’elevata energia presente in atmosfera sta favorendo fenomeni violenti e a tratti improvvisi, tipici delle supercelle.

Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del sistema temporalesco. L’invito alla popolazione è quello di prestare massima attenzione e seguire costantemente gli aggiornamenti dei centri di protezione civile e dei servizi meteorologici ufficiali. In presenza di grandine, forti raffiche di vento o allagamenti, è raccomandato limitare gli spostamenti.

Questo episodio conferma quanto l’Emilia-Romagna resti vulnerabile a fenomeni atmosferici estremi, soprattutto in presenza di configurazioni dinamiche come quella attuale, con masse d’aria calda e umida che si scontrano con correnti più fresche. Un mix che, come spesso accade, sfocia in eventi potenzialmente pericolosi per la popolazione e il territorio.

Maltempo Emilia Romagna, forte temporale con grandine a Santa Maria Codifiume (FE)

