Maltempo Emilia Romagna, violento temporale tra Faenza e Forlì: nuova fase di instabilità in arrivo

Dal primo pomeriggio un forte temporale sta interessando l’Emilia-Romagna, con epicentro tra Faenza, Forlì e Forlimpopoli, portando piogge intense e numerose scariche elettriche, come è possibile osservare dalle immagini del Radar meteorologico. Il quadro è legato a un vortice depressionario in arrivo dalla Francia che ha posizionato il suo minimo sull’Italia settentrionale. Questo ha richiamato verso il Nord correnti umide e instabili di matrice mediterranea, favorendo lo sviluppo di nuove celle temporalesche e rovesci localmente intensi.

Secondo minimo in azione

Contemporaneamente un sistema depressionario di matrice afro-mediterranea ha raggiunto le Isole Maggiori, entrando in contrasto con le correnti atlantiche più fresche e innescando ulteriori temporali.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

I due minimi tenderanno a muoversi congiuntamente verso levante, mantenendo condizioni di instabilità nelle aree di convergenza. Particolare attenzione a Lombardia, basso Veneto ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili temporali di forte intensità con grandine e raffiche di vento.

Tendenza

La dinamica, tipicamente autunnale, potrà mantenere il tempo instabile e perturbato per più giorni. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione delle strutture depressionarie.

