Maltempo estremo in Lombardia: esondazioni, evacuazioni e allagamenti nel Comasco. Oltre 100 mm a Montano Lucino, colata detritica a Blevio | FOTO e VIDEO

Prosegue l’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia da ieri: massima attenzione alle precipitazioni intense attese, anche sotto forma di forti rovesci temporaleschi e di nubifragi, che potranno generare situazioni di grave criticità. Diverse regioni sono state bersagliate da fenomeni intensi nella notte, e tra queste anche la Lombardia: dalla mezzanotte sono stati registrati ben 101 mm a Montano Lucino (CO), 93 mm a Valganna (VA), 76 mm a Rogeno (LC) e 71 mm a Lomazzo (CO).

Particolarmente colpito il Comasco: le intense precipitazioni nella notte hanno causato l’esondazione di 4 torrenti tra Blevio e Torno. Secondo CiaoComo si sarebbe verificata anche una colata detritica a Blevio, tra Sopravilla e Capovico.

La Polizia Locale di Como ha riportato che tra le 03:30 e le 4 un forte passaggio temporalesco ha determinato il verificarsi di diversi fenomeni. In questo momento, per allagamenti e/o presenza di detriti sul terreno nel territorio comunale è chiuso il lungolago, la SP Lariana, via Scalabrini, via Colombo, via M. Monti, via Brambilla.

A Blevio sono state evacuate circa 15 persone persone, che erano rimaste intrappolate ai piani alti delle loro case, ora inagibili. Anche a Torno, vicino Blevio, 8 persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni.

Violenta ondata di maltempo nel Comasco, le immagini da Blevio

Video di Giulia De Nobili

