Maltempo estremo in Russia, situazione drammatica nel Daghestan: diverse città sott’acqua | VIDEO

Un’ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la Repubblica russa del Daghestan, causando gravi allagamenti nelle principali città. Makhachkala, Derbent e Kaspiysk sono state sommerse dall’acqua, con strade impraticabili e abitazioni allagate fino alle finestre. Numerose auto sono rimaste bloccate, mentre si registrano interruzioni di corrente in diverse zone. Le autorità locali stanno intervenendo con mezzi di emergenza, ma la situazione resta critica. Il Daghestan, situato nel Caucaso settentrionale lungo la costa del Mar Caspio, è noto per il suo meteo variabile, ma le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno provocato danni eccezionali.