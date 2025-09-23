Maltempo estremo in Tunisia: violenti temporali e rischio inondazioni

Il maltempo intenso non risparmia il nord Africa. Il nord della Tunisia è interessato da una fase di maltempo intenso, con sviluppo rapido di celle temporalesche e marcata attività elettrica. Le nubi multicellulari si muovono da ovest verso est, con fenomeni in continuo rinnovamento dalle aree occidentali verso quelle centrali.

Rischi principali

  • Piogge intense e possibili nubifragi con allagamenti e inondazioni lampo.
  • Grandine e raffiche di vento forti, con disagi alla viabilità e ai servizi.
  • Fenomeni localmente eccezionali che possono complicare i soccorsi.

Estensione verso l’Algeria

Temporali in formazione anche sull’Algeria nordorientale. L’attività convettiva potrebbe espandersi nelle prossime ore, con criticità su aree montuose di confine (piogge persistenti, grandine, vento).

Conclusione

Il quadro mostra una convettività multicellulare su vasta scala, con temporali severi possibili anche nelle prossime ore. Prudenza elevata e monitoraggio continuo restano le parole d’ordine tra Tunisia e Algeria.

