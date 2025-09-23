Maltempo estremo nel Mediterraneo e in Italia: il legame tra mare caldo e nubifragi

Il Mediterraneo sta vivendo una fase di forte squilibrio climatico, in cui ondate di calore marino eccezionali si alternano a maltempo estremo con temporali e nubifragi. Le recenti piogge torrenziali che hanno colpito l’Italia sono collegate al legame tra acque superficiali molto calde e instabilità atmosferica.

Perché il Mediterraneo è così caldo

L’azione prolungata degli anticicloni subtropicali porta aria calda e secca, indebolisce i venti e favorisce un rapido aumento delle temperature marine. Si registrano anomalie fino a +4/+5 °C rispetto alle medie, con picchi nel Golfo del Leone, Baleari e coste italico-francesi.

Come il mare caldo alimenta le piogge

Quando arriva una perturbazione atlantica o aria più fresca, l’energia accumulata viene rilasciata rapidamente. L’elevata evaporazione alimenta temporali intensi e celle autorigeneranti, con piogge fino a 100–300 mm in poche ore e rischio di alluvioni lampo.

Un Mediterraneo hotspot climatico

Il Mediterraneo è ormai un vero hotspot climatico: aumentano le ondate di calore marine e gli eventi estremi. Dopo fasi di alta pressione e mare molto caldo, l’arrivo dei fronti porta nubifragi, grandinate e piogge persistenti su molte regioni.

Conclusioni

Il legame tra mare caldo e piogge estreme è ormai chiaro. Ogni fase stabile aumenta il rischio di maltempo violento quando arriva aria più fresca. Nei prossimi mesi il Mediterraneo rimarrà energico, favorendo instabilità e fenomeni intensi.