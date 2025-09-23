Maltempo estremo nel Mediterraneo e in Italia: il legame tra mare caldo e nubifragi

Maltempo, come il mare caldo alimenta le piogge estreme

Mediterraneo caldo ed eventi estremi

Il Mediterraneo sta vivendo una fase di forte squilibrio climatico, in cui ondate di calore marino eccezionali si alternano a maltempo estremo con temporali e nubifragi. Le recenti piogge torrenziali che hanno colpito l’Italia sono collegate al legame tra acque superficiali molto calde e instabilità atmosferica.

Perché il Mediterraneo è così caldo

L’azione prolungata degli anticicloni subtropicali porta aria calda e secca, indebolisce i venti e favorisce un rapido aumento delle temperature marine. Si registrano anomalie fino a +4/+5 °C rispetto alle medie, con picchi nel Golfo del Leone, Baleari e coste italico-francesi.

Come il mare caldo alimenta le piogge

Quando arriva una perturbazione atlantica o aria più fresca, l’energia accumulata viene rilasciata rapidamente. L’elevata evaporazione alimenta temporali intensi e celle autorigeneranti, con piogge fino a 100–300 mm in poche ore e rischio di alluvioni lampo.

Un Mediterraneo hotspot climatico

Il Mediterraneo è ormai un vero hotspot climatico: aumentano le ondate di calore marine e gli eventi estremi. Dopo fasi di alta pressione e mare molto caldo, l’arrivo dei fronti porta nubifragi, grandinate e piogge persistenti su molte regioni.

Conclusioni

Il legame tra mare caldo e piogge estreme è ormai chiaro. Ogni fase stabile aumenta il rischio di maltempo violento quando arriva aria più fresca. Nei prossimi mesi il Mediterraneo rimarrà energico, favorendo instabilità e fenomeni intensi.

