Maltempo estremo tra Liguria e Piemonte: fino a 400 mm di pioggia e fiumi in piena. Situazione in graduale miglioramento

Un’ondata di maltempo eccezionale ha colpito duramente l’entroterra ligure e il Piemonte meridionale, con piogge torrenziali che in poche ore hanno raggiunto valori da record. Secondo i dati delle reti di monitoraggio regionali, sull’Appennino Savonese al confine con il Piemonte si sono registrati fino a 400 millimetri di pioggia in poco più di sei ore, un accumulo estremo che ha messo a dura prova il reticolo idrografico della zona.

Fiumi e torrenti oltre i livelli di guardia

I temporali autorigeneranti, alimentati da masse d’aria umida e instabile, hanno causato l’esondazione della Bormida di Spigno, che ha superato la soglia di pericolo in diversi punti. La piena sta scendendo verso il basso Alessandrino, coinvolgendo in particolare le aree di Piana Crixia (SV), Mombaldone (AT) e Cartosio (AL), dove anche il torrente Erro ha registrato valori critici.

Le prime conseguenze non si sono fatte attendere: allagamenti diffusi sono stati segnalati nell’Ovadese e in altri comuni limitrofi, con disagi per la viabilità e rischio idrogeologico in rapido peggioramento.

Una linea temporalesca in movimento verso Est

Le ultime immagini radar indicano però un graduale spostamento del sistema perturbato verso Est. Questo dovrebbe consentire un miglioramento da Ovest e una progressiva attenuazione dei fenomeni entro le prossime ore. Tuttavia, le autorità locali mantengono alta la guardia per il rischio di nuove esondazioni lungo i corsi d’acqua già in piena.

Un evento da monitorare con attenzione

L’episodio odierno conferma la vulnerabilità del territorio ligure e piemontese agli eventi di pioggia estrema concentrata in poche ore, una dinamica che negli ultimi anni sta diventando sempre più frequente. La combinazione tra orografia complessa, mari ancora caldi e forti contrasti atmosferici crea le condizioni ideali per precipitazioni persistenti e di intensità eccezionale.

La raccomandazione è quella di prestare massima attenzione agli aggiornamenti della protezione civile e delle agenzie regionali, in attesa che la situazione si normalizzi.

