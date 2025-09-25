Maltempo, follia al volante per paura della grandine: il VIDEO dall’autostrada

Sono stati giorni di forte maltempo sull’Italia, caratterizzati da violenti temporali e piogge estreme. Una delle protagoniste è stata senza dubbio la grandine, caduta spesso in quantità abbondanti e dimensioni notevoli. Particolarmente colpite le regioni del Nord, dove i chicchi di ghiaccio hanno seminato danni nei campi ma anche alle auto, alle case e agli arredi esterni. Proprio la paura di subire danni all’auto ha portato alcuni automobilisti ad assumere comportamenti a dir poco sconsiderati. Sono incredibili, infatti, le immagini dei giorni scorsi che mostrano la follia messa in atto da alcuni automobilisti durante una delle tante grandinate che hanno colpito il Nord Italia. Come mostra il video a corredo dell’articolo, in un tratto di autostrada si sono pericolosamente fermati per ripararsi sotto un viadotto, provocando dei pericoli enormi per la propria incolumità e per quella degli altri.

Il rischio di causare incidenti e maxi tamponamenti, infatti, era elevatissimo, considerando che si sono fermati proprio in mezzo alla strada. Per tentare di proteggere l’auto, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Sui social, sono tanti i commenti di condanna per il comportamento di questi automobilisti, ma non manca chi addirittura li giustifica.