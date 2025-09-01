Maltempo Francia: 7 dipartimenti in allerta arancione tra temporali e rischio alluvioni

MeteoWeb

Forti perturbazioni colpiscono oggi una parte del Sud/Est della Francia, con 7 dipartimenti ancora posti in allerta arancione per temporali e, in alcuni casi, rischio di alluvioni, secondo quanto comunicato da Météo-France. I dipartimenti interessati dall’allerta arancione sono Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Bouches-du-Rhône e Var. In particolare, per Vaucluse, Bouches-du-Rhône e Var l’allerta riguarda anche possibili inondazioni. Per altri dipartimenti come Lozère, Gard e Ardèche, il livello di allerta è stato revocato alle 6 di questa mattina.

La fase di maltempo ha avuto conseguenze anche sul calendario scolastico: nei dipartimenti di Bouches-du-Rhône e Var la ripresa delle lezioni è stata posticipata a domani per garantire la sicurezza di studenti e genitori, decisione definita “rarissima” dalle autorità locali.

Secondo Météo-France, l’ondata di maltempo è caratterizzata da temporali violenti con piogge intense e raffiche di vento occasionalmente molto forti. Le precipitazioni previste possono raggiungere tra i 100 e i 150 mm, con picchi locali fino a 200 mm nei settori più meridionali, in caso di fenomeni stazionari. L’istituto meteorologico segnala inoltre un’elevata attività elettrica e possibilità di grandine. L’allerta rimarrà attiva fino a fine pomeriggio e sera.