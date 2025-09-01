Maltempo Francia, forti temporali nel sud: inondazioni a Marsiglia e Cassis, alberi caduti e danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Settembre è iniziato all’insegna del forte maltempo in Francia. In particolare, nel Dipartimento delle Bocche del Rodano, nel sud del Paese, si registrano molti danni: da Vitrolles a Orange, sono caduti alberi, oltre ad ingenti quantità d’acqua, con accumuli equivalenti a quelli di oltre un mese. Inizio dell’anno scolastico posticipato, piogge torrenziali e danni: ecco i risultati di una giornata di violenti temporali che ha colpito i dipartimenti di Var, Bocche del Rodano e Vaucluse questo lunedì 1 settembre. Queste preoccupanti condizioni meteorologiche hanno spinto le prefetture di Bocche del Rodano e Var a posticipare l’inizio dell’anno scolastico a martedì 2 settembre. Gli asili nido e l’università sono rimasti chiusi e il trasporto scolastico è stato sospeso.

Cassis e La Ciotat colpite

Alle 18:00, la prefettura ha fornito un aggiornamento sulla giornata: “le città di Cassis e La Ciotat hanno subito episodi di ruscellamenti nella seconda metà del pomeriggio. Al momento, a Cassis, solo un’attività commerciale è stata colpita; a La Ciotat, un locale commerciale e cinque cantine sono state allagate”. Il Servizio di Intervento in caso di Alluvione (SDIS13) ha rafforzato le sue operazioni in quest’area, includendo le squadre di soccorso. La città ha già avviato le operazioni di bonifica su diverse strade colpite.

Maltempo Francia, inondazioni a Cassis

Scuole colpite

123 scuole sono state colpite dalla tempesta, metà delle quali ha richiesto interventi. Dieci asili nido sono stati colpiti, tre dei quali hanno richiesto interventi. Solo due scuole rimarranno chiuse martedì 2 settembre.

Centinaia di case senza elettricità

Alle 18:00, 171 utenti erano ancora senza elettricità. Un picco di 340 clienti colpiti è stato registrato nel primo pomeriggio, ma il numero è in costante calo. Il ripristino completo è previsto per questa sera o entro la fine della giornata. Circa 650 case in totale sono rimaste senza elettricità a Marsiglia, colpita da inondazioni.

Nel Var, i Vigili del Fuoco hanno effettuato diverse operazioni legate alla tempesta nel tardo pomeriggio. Alcune hanno interessato rami caduti o locali allagati. Sono stati effettuati anche dei salvataggi: a Sanary, due persone sono state tratte in salvo dopo essere rimaste intrappolate nel loro veicolo; a Cuers, due persone sono state tratte in salvo al primo piano della loro abitazione.

Forti piogge e forti raffiche di vento

Nelle Bocche del Rodano, “le precipitazioni totali hanno raggiunto quasi o addirittura superato i 100mm lungo l’asse Martigues/Marignane/Velaux ed Eguilles. A Marignane, con quasi 92mm in 24 ore, bisogna tornare indietro di cinque anni per trovare un totale comparabile nello stesso periodo!”, afferma l’esperto Paul Marquis.

Le piogge sono state accompagnate da violente raffiche di vento a Orange, con picchi che hanno raggiunto i 134km/h. Abbastanza forti da sradicare alcuni alberi e farli cadere sulla carreggiata.

Il Prefetto delle Bocche del Rodano ha fornito le ultime informazioni sulla situazione nel Dipartimento, tra cui il crollo del tetto di un’azienda a Vitrolles, il crollo del tetto di un edificio residenziale a Istres, infiltrazioni d’acqua in una fabbrica a Marsiglia. Alcune strade sono state allagate ad Aix-en-Provence. A Vitrolles, i Vigili del Fuoco hanno contribuito a estrarre due persone intrappolate dalle acque in rapida crescita davanti alla portiera dei loro veicoli e a metterle in salvo.

Violento temporale a Saint Tropez

Un temporale di rara violenza ha colpito nel tardo pomeriggio Saint-Tropez e Sainte-Maxime nel Var: le immagini sono impressionanti. Il temporale ha causato danni, come la caduta di un albero che ha strappato una linea elettrica e ha interrotto una strada tra Sainte-Maxime e Le Plan-de-la-Tour.

Maltempo Francia, violento temporale tra Saint-Tropez e Sainte-Maxime, nel Var

Un morto in un incidente stradale nel Var

La prefettura del Var ha annunciato che un incidente mortale si è verificato a Signes (Var) nel tardo pomeriggio a causa delle strade scivolose.