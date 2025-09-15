Maltempo Francia, nuova fase perturbata: rovesci diffusi e vento forte sulla Manica

La Francia sta vivendo una nuova fase di maltempo che, dalla scorsa notte, ha raggiunto con decisione le regioni settentrionali. Il fronte freddo atlantico, arrivato ieri sul Paese, questa mattina si è esteso dalle Charentes fino alle Ardenne, determinando un contesto di instabilità diffusa. Le piogge, deboli ma a tratti persistenti, stanno interessando diverse aree del nord, segnalando l’avvio di una giornata segnata dal maltempo.

Rovesci prefrontali e precipitazioni diffuse Nella parte nord-orientale, prima dell’arrivo del fronte principale, si stanno formando rovesci prefrontali, indice dell’energia presente in atmosfera. Alle spalle del sistema perturbato, invece, altre precipitazioni si muovono rapidamente verso le coste della Manica, mantenendo il quadro meteorologico piuttosto compromesso.

Temporali intensi sulle Alpi settentrionali Nel corso del pomeriggio-sera il fronte freddo avanzerà verso sud-est, coinvolgendo le zone alpine. Qui, in particolare sulle Alpi settentrionali e nel settore del Giura, l’incontro tra aria calda e masse più fresche favorirà la genesi di temporali localmente intensi. Le aree più esposte saranno i dipartimenti di Isère, Savoia, Alta Savoia, Ain e Giura, dove saranno possibili anche celle temporalesche organizzate.

Venti forti sulla costa della Manica Non mancano criticità legate al vento: sulle coste della Manica sono attese raffiche di 90-100 km/h, un valore capace di generare disagi soprattutto nei tratti litoranei più esposti.