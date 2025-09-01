Maltempo Francia, Provenza bersagliata da forti temporali: in 3 ore caduto un mese di pioggia

MeteoWeb

La notte tra domenica e lunedì è stata segnata da forti temporali in Francia, in particolare in Provenza, con le province di Bouches-du-Rhône e Var poste sotto allerta arancione per temporali e rischio alluvioni. Come previsto, le precipitazioni sono iniziate nelle prime ore del mattino, colpendo soprattutto il Nord del dipartimento. Secondo i rilevamenti di Paul Marquis, esperto di Météo du 13 e i Météo Service, tra le 3 e le 6 del mattino si sono registrati 70 millimetri di pioggia a Venelles, 63 a Saint Cannat e 52 ad Aix, quantità che corrisponde a più di un mese di precipitazioni medie di settembre. A Marsiglia, invece, la pioggia è stata più contenuta, con 34 millimetri registrati alla stazione di Longchamp. Come riportano i media locali, molto suggestivo è stato nelle scorse ore anche il forte rombo dei tuoni, con veri e propri bombardamenti di fulmini segnalati sull’area metropolitana.

La distribuzione della pioggia, tuttavia, non è stata uniforme: mentre alcune località come Aubagne e Istres hanno ricevuto pochissime precipitazioni, ancora meno pioggia è caduta nelle zone di Arles e Saint-Rémy.

Stamattina le precipitazioni continuano in alcune aree delle Bouches-du-Rhône, ma i fenomeni più intensi sono attesi durante la giornata, soprattutto nell’Est del dipartimento e nell’Ovest del Var, mentre l’Ovest delle Bouches-du-Rhône dovrebbe risentirne meno.

Fortunatamente, non si segnalano danni finora. I vigili del fuoco delle Bouches-du-Rhône confermano l’assenza di interventi significativi legati alla pioggia, e il ritorno alla calma meteorologica è previsto entro la fine della giornata.