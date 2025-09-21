Maltempo Francia: temporali autorigeneranti e piogge torrenziali tra Provenza e Bretagna

La Francia sta vivendo ore di forte instabilità con temporali organizzati lungo una linea di convergenza quasi stazionaria. Tra Bouches-du-Rhône e Vaucluse i fenomeni risultano persistenti e a tratti violenti, con inondazioni segnalate a macchia di leopardo su strade e centri urbani. A Mouriès, nel cuore delle Alpilles, il centro cittadino e alcune arterie viarie risultano interessati da allagamenti, confermando una criticità che si estende a più comuni dell’area provenzale.

Accumuli oltre i 100 mm e rovesci anche in Bretagna Le cumulate pluviometriche hanno superato ampiamente i 100 mm in diversi punti tra Bouches-du-Rhône e Vaucluse. All’estremo opposto del Paese, sulle Côtes-d’Armor in Bretagna, sono in corso forti rovesci temporaleschi con allagamenti localizzati. In prossimità di Plouha le stime radar raggiungono quasi i 100 mm, segnale di precipitazioni intense concentrate in poche ore e di potenziali criticità idrauliche nei bacini minori.

Evoluzione: costa Azzurra e Corsica nel mirino La linea temporalesca legata alla convergenza poco mobile avanzerà lentamente verso est: i temporali raggiungeranno la Costa Azzurra nella notte, per poi interessare la Corsica nella mattinata di lunedì. Lunedì il tempo resterà instabile su gran parte delle regioni con ulteriori rovesci e temporali sparsi, localmente intensi lungo i litorali e sui rilievi esposti.

Temperature in brusco calo su tutto il Paese Contestualmente al passaggio dei sistemi frontali è atteso un brusco calo delle temperature a livello nazionale. L’ingresso di aria più fresca favorirà un contesto più autunnale, con venti in rinforzo e sensibile diminuzione dei valori massimi.