Maltempo Francia: temporali severi e grandine a Sud-Est e Centro-Est, poi miglioramento e nuovo peggioramento da ovest

Nelle prossime ore persiste un marcato regime temporalesco tra il Sud-Est e il Centro-Est, con attenzione alla media valle del Rodano. I sistemi convettivi potranno scaricare intensità pluviometriche molto elevate: 20–40 mm in meno di un’ora e 50–80 mm in 1–3 ore. Possibili grandine di medie dimensioni e raffiche di vento fino a 80–100 km/h, specie lungo le linee di groppo e nei passaggi dei fronti di raffreddamento. La fase più attiva tenderà ad attenuarsi in serata, con i nuclei più organizzati in traslazione verso le Alpi meridionali.

Venerdì: schiarite in aumento, ma mattinata fresca e umida al Nord Venerdì segna l’avvio di un miglioramento: gli ultimi focolai temporaleschi si diradano dalla Franca Contea e dai confini nord-orientali. Al mattino il Nord resterà spesso nuvoloso, con nebbie, locali deboli rovesci e termiche fresche per il periodo; nel pomeriggio si faranno strada ampie schiarite, con qualche residuo acquazzone tra Nord e aree di confine orientali. Al Sud prevale il sole, con Maestrale moderato nella bassa valle del Rodano.

Sabato: dominio del sole e rialzo termico al Sud-Ovest Sabato prevale un cielo soleggiato quasi ovunque (con passaggi di cirri senza conseguenze). Le temperature massime sono in aumento, fino a 28–33 °C nel Sud-Ovest. In rinforzo il vento di Autan e le brezze marine; l’afflusso umido dal vicino Golfo del Leone potrà aumentare l’afa costiera tra notte e mattino.