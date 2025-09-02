Maltempo Friuli: 72mm di pioggia in un’ora a Fossalon, caduti 4mila fulmini nella notte

MeteoWeb

Il temporale che la scorsa notte ha attraversato il Friuli Venezia Giulia si è spostato sull’Istria già dalle ore 8 di questa mattina. A Fossalon tra le 5 e le 6 sono caduti 72mm di pioggia, livelli di precipitazioni che si registrano in media una vota ogni 30 anni. Dopo il passaggio del temporale, ancora piogge moderate sulla fascia sudorientale della regione. Nelle prossime ore, i temporali più forti potranno coinvolgere con qualche fenomeno più intenso anche la costa. Nel resto del territorio ancora qualche rovescio o temporale sparso.

Segnalati allagamenti nei comuni di Porcia, Grado e Trieste. Chiusa per caduta massi la strada comunale via San Osvaldo che conduce a Villanova delle Grotte, frane a Pulfero e nel comune di Torreano. Sono oltre 4000 i fulmini caduti nelle ultime 12 ore: i fiumi restano al di sotto dei livelli di guardia.

