Maltempo Friuli, Confagricoltura: “oltre 1000 ettari danneggiati dalla grandine”

“Il maltempo che si è abbattuto sull’area di Medea (Gorizia) martedì sera è stato devastante“, afferma Philip Thurn Valsassina, Presidente di Confagricoltura Udine e vicepresidente di Confagricoltura FVG. “Una violenta grandinata e vento forte hanno defogliato le viti e danneggiato pesantemente i grappoli nel momento della vendemmia – spiega -. Lo stesso è successo con i kiwi, la soia e il sorgo, creando danni diretti alle aziende, ma anche alle filiere dei singoli prodotti. Molti alberi sono stati divelti. Danni rilevanti per molte imprese agricole che si trovano con il raccolto azzerato dopo un anno di duro lavoro. Proprio per questo, Confagricoltura FVG chiede un intervento della Regione che possa, almeno in parte, alleviare i costi di gestione quali, ad esempio, il canone irriguo”, prosegue.

Oltre a Medea – informa Confagricoltura – l’area colpita ha interessato anche parte dei comuni di Chiopris Viscone, San Giovanni al Natisone, Mariano del Friuli e Gradisca d’Isonzo. “Stimo che siano stati danneggiati in maniera significativa oltre 1.000 ettari di terreni agricoli, in 500 dei quali si è registrata la perdita totale dei raccolti. Nei vigneti si è provato a raccogliere immediatamente le uve danneggiate per recuperare almeno parzialmente i grappoli ed evitare le cattive fermentazioni degli acini, ma le altre produzioni sono da considerarsi irrecuperabili. L’intervento della Regione che chiediamo è di poter intervenire sui canoni di irrigazione. In questo modo, pur avendo un raccolto pari allo zero, si potrebbero almeno contenere le spese di produzione“, conclude Thurn Valsassina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.