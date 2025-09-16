Maltempo Friuli, forti temporali tra Udinese e Goriziano: allagamenti a Lucinico | VIDEO

Giornata tipicamente autunnale in Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo che ha portato forti temporali e piogge particolarmente intense, soprattutto tra Udinese e Goriziano, nel settore più orientale della regione, vicino al confine con la Slovenia, proprio come anticipato nelle nostre previsioni meteo. In questa area, sono caduti oltre 100mm di pioggia e sono segnalati allagamenti. Allagamenti si registrano in particolare a Lucinico (GO), dove sono caduti 102mm di pioggia in un’ora e mezza. Segnaliamo anche 97mm di pioggia a Capriva del Friuli, 80mm a Gorizia, 73mm a Cormons.

Le temperature si aggirano sui +20-21°C, inferiori alle medie del periodo, a causa del maltempo in atto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.