Maltempo Friuli, notte di piogge intense a Lignano e nell’Isontino

Situazione metereologica ancora instabile in Friuli Venezia Giulia. Il fronte atlantico che ha interessato la regione ha provocato nella notte piogge da intense a molto intense su gran parte del territorio. Dall’inizio dell’episodio sono stati registrati 199mm a Lignano Sabbiadoro (270mm a Bibione alla foce del Tagliamento), da 90 a 172mm sulla bassa pianura udinese e nell’Isontino, da 60 a 112mm sull’alta pianura orientale e sulle Prealpi Giulie. Sulle altre zone della regione – precisa il bollettino della Protezione Civile – i cumulati di pioggia sono compresi fra 20 e 80mm. Le massime raffiche di vento proveniente da sud-est sono state misurate sul Monte Matajur con 57km/h.

Alla Sala Operativa Regionale sono pervenute due segnalazioni, rispettivamente dal gruppo comunale di Nimis per la chiusura di una strada locale interessata da un masso caduto e del Corpo pompieri volontari di Muggia per la rimozione di un albero caduto. Complessivamente nel corso dell’allerta sono intervenuti 140 volontari di Protezione Civile.

Nella serata di ieri, su richiesta del comune di Lignano Sabbiadoro, la Protezione Civile della Regione ha gestito l’ospitalità di circa 60 persone, evacuate in mattinata da un camping, alloggiandole in sei alberghi in zona.

Un centinaio di interventi

I Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno effettuato un centinaio di interventi a causa del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sulla regione. Le criticità principali si sono rilevate tra Udine e Gorizia, in particolare a Grado, Sagrado, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Turriaco e a Lignano Sabbiadoro.

La situazione attesa per oggi

La situazione metereologica nella giornata di oggi rimarrà di moderata instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi. Le piogge probabilmente saranno sparse, intermittenti e in genere di debole o moderata intensità, solo localmente potrebbero essere abbondanti.

