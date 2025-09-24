Maltempo Friuli, piogge intense tra Pordenone e Udine: allagamenti

Sono una ventina gli interventi riconducibili alle precipitazioni intense che hanno interessato la Bassa Friulana e la provincia di Pordenone nella mattinata di oggi. Le zone dove si è concentrato il maggior numero di operazioni sono la pedemontana pordenonese (Comuni di Spilimbergo, Vito d’Asio ed Andreis), i territori comunali di Azzano Decimo e Chions (PN) ed il litorale udinese (Latisana e Lignano Sabbiadoro). Le squadre dei Vigili del Fuoco, supportate anche delle locali squadre di Protezione Civile, sono intervenute principalmente su interventi riguardanti alberi pericolanti ed allagamenti. Al momento non risultano interventi in corso.

