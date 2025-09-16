Maltempo Friuli Venezia Giulia, violenti temporali e grandinate pazzesche

Il Friuli Venezia Giulia sta vivendo ore di forte maltempo con temporali particolarmente intensi che stanno interessando parte del territorio. Nelle ultime ore si sono registrate grandinate di eccezionale intensità che hanno colpito diversi comuni, provocando disagi e scenari insoliti per il periodo. Uno degli episodi più impressionanti si è verificato a Chiopris, dove la grandine ha ricoperto strade e cortili con accumuli significativi, trasformando il paesaggio in un tappeto bianco simile a una nevicata fuori stagione. Le immagini che giungono dal posto sono impressionanti.

