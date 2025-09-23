Maltempo Genova, grossa frana a Voltri: chiusa via delle Fabbriche

Una frana di grosse dimensioni si è verificata tra il tardo pomeriggio di ieri e la scorsa notte in via delle Fabbriche, all’altezza del civico 12R, sulle alture di Genova Voltri. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, è stata disposta la chiusura della strada per motivi di sicurezza, con conseguente modifica della viabilità. “Ieri sera ci siamo subito attivati per monitorare la frana e adottare tutti i provvedimenti del caso. Ringrazio la Protezione Civile per avere optato per la chiusura temporanea della strada in attesa del sopralluogo da parte del geologo incaricato. Siamo in contatto con Amt per verificare la possibilità di far transitare un mezzo più piccolo per garantire la regolare erogazione del servizio, con la linea 97 che al momento è limitata al percorso Voltri-Fabbriche 5. Cercheremo di limitare al massimo i disagi per i residenti e di intervenire nel più breve tempo possibile per la risoluzione del problema“, ha affermato l’assessore alla Protezione Civile e Lavori pubblici Massimo Ferrante.

Il percorso alternativo individuato passa da via Superiore dei Giovi, via Tosonotti e via Costa d’Erca, consentendo di ricongiungersi a monte del tratto interessato dallo smottamento. Tuttavia, il nuovo itinerario è percorribile solo da veicoli di piccole dimensioni. Tre pattuglie della polizia locale presidiano la zona: una al punto di chiusura, una all’incrocio tra via Costa d’Erca e via delle Fabbriche, e una in via Tosonotti. La loro presenza serve a regolare il traffico ed evitare situazioni di pericolo lungo le strade più strette, fino a cessate esigenze. A breve il geologo incaricato dal Comune effettuerà gli accertamenti necessari. In base all’esito si deciderà se procedere alla riapertura o mantenere la chiusura di via delle Fabbriche. Subito dopo, Aster interverrà per le operazioni di messa in sicurezza.

Sul fronte scolastico, la Direzione comunale Servizi educativi, in accordo con l’Istituto Comprensivo Voltri 1, ha disposto lo spostamento presso la scuola De Amicis di Villa Duchessa di Galliera degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Fabbriche residenti a valle della frana. I bambini che abitano a monte, invece, sono stati giustificati per la giornata odierna in attesa delle verifiche.

“Una decisione che abbiamo preso di comune accordo con la dirigente scolastica, ieri sera dopo le 21, anche per la questione del servizio di ristorazione che sarebbe stato impossibile erogare alle bimbe ed ai bimbi di Fabbriche, essendo la strada temporaneamente inagibile – dichiara l’assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone – Siamo in attesa di conoscere gli ultimi sviluppi della frana per capire quali misure adottare eventualmente nei prossimi giorni a tutela delle famiglie interessate. Ringrazio il personale docente e Ata della De Amicis per avere dato subito grande disponibilità e supporto“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.