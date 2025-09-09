Maltempo Germania: piogge record e rischio inondazioni in Renania Settentrionale-Vestfalia

Il sud della Renania Settentrionale-Vestfalia è stato colpito da un episodio di pioggia eccezionale nelle ultime 12 ore, con accumuli che hanno raggiunto valori senza precedenti per il mese di settembre. Secondo i dati ufficiali, a Bedburg sono caduti 134 litri per metro quadrato, mentre a Mönchengladbach si sono registrati 122 litri per metro quadrato nello stesso intervallo temporale. Si tratta di quantità che superano ampiamente la media mensile e che in poche ore hanno riversato sul territorio l’equivalente di due mesi di precipitazioni ordinarie.

Piogge eccezionali e conseguenze immediate

Per avere un termine di paragone, Bedburg registra solitamente circa

75-80 mm di pioggia in un intero settembre: il dato odierno è quasi il doppio della media mensile, concentrato in meno di mezza giornata. Lo stesso discorso vale per Mönchengladbach, dove i 122 mm caduti equivalgono praticamente a due mesi di pioggia. Accumuli di questa intensità rappresentano un chiaro segnale di evento estremo, capace di generare allagamenti diffusi soprattutto in aree urbane dove i sistemi di drenaggio faticano a contenere tali volumi.

Fiumi in piena e allerta massima

Particolare attenzione è rivolta al fiume Erft: a Neubrück il livello idrometrico ha superato la soglia di allarme 3, quella che indica il possibile coinvolgimento diretto delle aree abitate da alluvioni estese. Questo scenario richiede misure urgenti di protezione civile, comprese evacuazioni mirate e l’attivazione dei piani di emergenza. Alcune zone residenziali risultano già colpite da allagamenti, con danni a edifici, strade e infrastrutture essenziali.

Un fenomeno raro ma in crescita

I meteorologi tedeschi sottolineano la straordinarietà dell’episodio: storicamente, settembre è caratterizzato in Germania da piogge frequenti ma generalmente moderate. L’unione di terreni saturi, temporali intensi e scarsa capacità di assorbimento urbano ha invece creato le condizioni ideali per inondazioni improvvise. Si tratta di dinamiche sempre più osservate negli ultimi anni, in un contesto climatico che rende più probabili episodi di precipitazioni concentrate e violente.

Piogge eccezionali e vulnerabilità del territorio

Il quadro attuale in Renania Settentrionale-Vestfalia mostra come la combinazione tra piogge eccezionali e vulnerabilità del territorio possa trasformare un evento meteorologico in una vera emergenza. Le autorità locali restano in stato di massima allerta, mentre la popolazione è invitata a seguire con attenzione gli aggiornamenti e le indicazioni di sicurezza.