Maltempo Giappone, forti piogge nella prefettura di Gunma: allagamenti a Numata | VIDEO

Nella sera locale di oggi, mercoledì 10 settembre, forti piogge si sono abbattute sulla prefettura settentrionale di Gunma, in Giappone. Queste piogge hanno causato diversi casi di allagamenti nella città di Numata. Secondo quanto comunicato dalla città, alle 19:30, due strade cittadine sono chiuse a causa di frane e sono stati confermati più di una dozzina di casi di allagamenti. Alcune auto sono rimaste bloccare nelle strade allagate, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. La città sta attualmente valutando i danni.

Alle 17:10 locali, il radar mostrava indicazioni viola nella parte settentrionale della prefettura, indicando che erano caduti più di 100mm di pioggia. L’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso tre allerte per forti piogge a breve termine da record, affermando che si ritiene che forti piogge siano cadute nell’ora fino alle 17:00 nei pressi della città di Numata, circa 110mm nei pressi della parte meridionale della città di Minakami e circa 100mm nell’ora fino alle 17:10 nei pressi del villaggio di Kawaba.

I residenti sono invitati a prestare attenzione alle frane e all’innalzamento del livello dei fiumi.