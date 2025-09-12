Maltempo Giappone, forti piogge nella prefettura di Mie: inondazioni ed evacuazioni a Yokkaichi

Forti piogge hanno colpito oggi alcune zone della prefettura di Mie, in Giappone, causando inondazioni e chiusure di sottopassaggi. Secondo l’Osservatorio meteorologico regionale di Tsu, le precipitazioni hanno raggiunto i 120mm in un’ora nelle città di Yokkaichi e Komono, determinando l’emissione di un’allerta record per forti piogge a breve termine. Quattro città e paesi nella parte settentrionale della prefettura, tra cui Yokkaichi, Inabe e Komono, hanno istituito un quartier generale per la risposta alle catastrofi. Sono stati emessi ordini di evacuazione per 2.705 persone in 1.312 famiglie nella città di Inabe.

La città di Yokkaichi ha emesso ordini di evacuazione per nove distretti a causa del rischio di inondazione del fiume Shikaka e di altri fiumi che attraversano la città. Le informazioni corrispondono al livello 4 di una scala di allerta a cinque livelli: la città esorta tutti a evacuare dalle aree pericolose.