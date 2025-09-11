Maltempo Giappone, improvviso diluvio allaga Tokyo: traffico aereo e ferroviario bloccato | FOTO e VIDEO

Forti piogge hanno allagato alcune strade e bloccato il traffico ferroviario e aereo a Tokyo, mentre sono previsti ulteriori temporali. 120mm di pioggia sono caduti in una sola ora nella capitale del Giappone, secondo l’Associazione Meteorologica Giapponese. Il controllo del traffico aereo e altri servizi a terra all’aeroporto di Haneda sono stati interrotti a causa di fulmini, impedendo il decollo degli aerei. Sono state sospese anche le operazioni ferroviarie, compresi il treno ad alta velocità e altre linee nella regione.

In tutta Tokyo, la tempesta ha allagato le strade e alcuni utenti dei social media hanno segnalato grandine. Secondo la Tokyo Electric Power Company, più di 7.000 case a Tokyo sono senza elettricità.

Le autorità hanno avvertito di ulteriori temporali durante la notte e hanno esortato i residenti a rimanere in casa, evitare viaggi non necessari e monitorare gli aggiornamenti meteo.