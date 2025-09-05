Maltempo Giappone, possibile tornado si abbatte sul centro di Shizuoka: gravi danni e decine di feriti | FOTO

Un presunto tornado ha devastato il centro della prefettura di Shizuoka, in Giappone, nel pomeriggio del 5 settembre, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Nella città di Makinohara, sono arrivate numerose segnalazioni di auto ribaltate, pali della luce abbattuti ed edifici danneggiati, mentre un ospedale locale ha preso in cura circa 20 persone per ferite che si ritiene siano state causate da forti venti. In una clinica cittadina, Miyuki Oishi, 49 anni, ha raccontato che a partire da mezzogiorno, vento e pioggia hanno colpito le finestre della clinica da ogni direzione. “Era come essere dentro un autolavaggio”, ha detto.

L’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA) ha annunciato alle 13:45 locali che forti venti, probabilmente un tornado, sembravano aver colpito il centro della prefettura di Shizuoka. Dal primo pomeriggio, le amministrazioni comunali della prefettura hanno iniziato a ricevere numerose segnalazioni di danni apparentemente causati dal tornado.

La JMA ha avvertito che il rischio di tornado simili era estremamente elevato nell’area di Izu, così come nelle zone orientali e occidentali della prefettura di Shizuoka. In un altro comunicato, poco dopo le 15:00, la JMA ha riferito che un altro sospetto tornado aveva colpito anche la parte settentrionale della prefettura di Ibaraki.

Caos nella prefettura di Shizuoka

Le amministrazioni locali e la Polizia nelle aree colpite si sono affrettate a intervenire per far fronte ai danni. Secondo l’amministrazione cittadina di Makinohara, si ritiene che i forti venti abbiano colpito il distretto di Hosoe intorno alle 13:00. La città ha allestito un quartier generale per la risposta al disastro, avvisando i residenti tramite il suo sistema di diffusione sonora.

Anche nella vicina città di Yoshida, poco dopo le 12:30, è stato istituito un quartier generale per la risposta alle emergenze e le autorità hanno confermato che un incendio era scoppiato in città poco dopo le 13:00.

La Polizia della prefettura di Shizuoka ha dichiarato di aver ricevuto numerose segnalazioni da Makinohara di auto ribaltate e pali della luce abbattuti.

Verso le 14:00, circa 20 persone si erano presentate o erano state trasportate all’ospedale generale di Haibara, in città, con ferite causate dal maltempo. Un rappresentante dell’ospedale ha dichiarato che la struttura ha perso la corrente elettrica intorno alle 12:50.