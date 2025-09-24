Maltempo in Abruzzo: nubifragi sul Teramano e temporali sulla costa | VIDEO

Il maltempo colpisce anche l’Abruzzo. Nel pomeriggio violenti nubifragi hanno interessato le aree collinari del Teramano: a Campli sono caduti 41 millimetri di pioggia in meno di un’ora, con la temperatura crollata a 17°C. Si tratta di un segnale chiaro dell’aria più fresca che sta entrando sulla regione e del passaggio a condizioni più autunnali.

Aree coinvolte e criticità segnalate

Campli : 41 mm in ~60 minuti, temperatura a 17°C.

: 41 mm in ~60 minuti, temperatura a 17°C. Tortoreto , Atri , Teramo : rovesci intensi e temporali.

, , : rovesci intensi e temporali. Chieti, Lanciano, costa pescarese: forti temporali con piogge a tratti insistenti.

Maltempo in Abruzzo, temporale a Lanciano

Perché piove così forte

Il mix tra aria più fresca in quota e umidità elevata nei bassi strati favorisce convezione e sviluppo di celle temporalesche localmente persistenti. In queste configurazioni sono possibili rovesci intensi e improvvisi, con accumuli elevati in poco tempo.

Tendenza meteo a breve

Nelle prossime ore permarrà una fase di instabilità con nuovi temporali a carattere sparso, specie tra entroterra e fascia adriatica.

Venerdì e weekend: cosa aspettarsi

Da venerdì un rinforzo della corrente a getto in quota dovrebbe spingere il vortice di bassa pressione verso est. La perturbazione transiterà tra le regioni adriatiche e i Balcani nel fine settimana, mantenendo condizioni variabili con rovesci e temporali a tratti, alternati a schiarite.

Il quadro conferma l’avvio di una fase autunnale dinamica, con sbalzi termici e precipitazioni a tratti consistenti. Seguiranno aggiornamenti qualora i modelli confermassero nuovi impulsi instabili nel corso del weekend.

