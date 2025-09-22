Maltempo in Brianza: stazione di Meda sommersa da acqua e fango | FOTO

Un’ondata di maltempo eccezionale ha colpito la Lombardia, con la cittadina di Meda tra le aree più interessate. Alla stazione ferroviaria, un torrente di acqua e fango ha invaso le banchine: i binari sommersi sono diventati il simbolo di una giornata ad alta criticità. Le immagini virali sui social mostrano l’acqua che scorre impetuosa lungo i marciapiedi, rendendo impraticabili gli attraversamenti e causando disagi ai pendolari.

Piogge record e nodo idraulico sotto pressione

Secondo un primo bilancio, tra Monza e Brianza, Como e Milano sono caduti oltre 200 mm di pioggia in 12 ore, un valore capace di mettere a dura prova il nodo idraulico milanese. L’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi ha sottolineato che le opere idrauliche in funzione stanno contribuendo a ridurre le esondazioni e a contenere i danni, pur in un contesto che resta critico.

Meda e Brianza tra le aree più colpite

La Brianza figura tra le zone maggiormente interessate: oltre agli allagamenti nella stazione di Meda, si segnalano difficoltà diffuse sulla viabilità locale,.con strade invase dall’acqua e criticità nei sottopassi. La portata delle precipitazioni e la persistenza dei rovesci hanno favorito situazioni di ruscellamento e di accumulo improvviso, tipiche dei fenomeni convettivi intensi.

Prudenza e monitoraggio costante

Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti ufficiali. In scenari di piogge torrenziali è fondamentale evitare aree esposte come argini, sottopassi e corsi d’acqua, e non tentare di attraversare tratti allagati con veicoli o a piedi.

Un segnale sulla fragilità del territorio

Eventi come quello odierno evidenziano la vulnerabilità idrogeologica di molte aree urbane e periurbane. L’intensità e la frequenza delle piogge estreme richiedono una costante manutenzione delle infrastrutture e piani di prevenzione mirati, insieme a una comunicazione rapida e affidabile ai cittadini.

