Maltempo in Indonesia, alluvioni a Bali: Denpasar tra le aree più colpite | VIDEO

Forti piogge iniziate martedì notte ora locale hanno causato alluvioni diffuse a Bali, in Indonesia, allagando strade, danneggiando edifici e sommergendo abitazioni fino a 2–3 metri. A Padangsambian le acque hanno invaso case e dormitori. A Denpasar 43 località restano in emergenza, con strade principali come Jalan Kebo Iwa Selatan e Jalan Sulawesi impraticabili. La Bali Regional Disaster Management Agency (BPBD) segnala che la combinazione di intensità pluviometrica elevata, accumulo di rifiuti, sviluppo urbano e insufficiente capacità dei corsi d’acqua ha aggravato l’allagamento. Non risultano al momento vittime.