Maltempo in Italia, irrompe l’aria fredda da nord-est: primi violenti temporali e calo delle temperature | VIDEO

La serata di martedì 30 settembre è stata segnata da un violento temporale che, attorno alle 22:00, ha colpito Cesenatico (FC) per poi estendersi rapidamente verso sud. Alle 22:10 l’intensa cella temporalesca interessava un’ampia fascia costiera e dell’entroterra, comprendente Savio, Milano Marittima, Cervia, Pinarella, Valverde, Sala di Cesenatico, San Giorgio e Castiglione di Ravenna. Nelle prossime ore è prevista la formazione di ulteriori temporali sulla Romagna e sulle regioni limitrofe. Si registrano anche le prime grandinate in molte zone della Romagna.

Alle 23:00 il maltempo è arrivato tra Bellaria, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Santarcangelo di Romagna e prosegue verso sud. Temporali anche nel ferrarese nella zona di Codigoro e Comacchio, nella pianura emiliana centrale e nel modenese.

Intanto, nella notte, irrompe l’aria fredda da nord-est. Friuli Venezia Giulia e Veneto sono già interessati da precipitazioni intense e diffuse, con piogge e un brusco calo delle temperature: in pianura i valori oscillano tra gli 11 e i 13 gradi, un freddo particolarmente insolito per la fine di settembre.

Le previsioni

Secondo le previsioni, questo rappresenta solo l’inizio di un’irruzione fredda che investirà progressivamente l’intera Penisola, portando piogge, vento e un clima decisamente più autunnale per almeno i prossimi tre giorni.

