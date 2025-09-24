Maltempo in Lombardia: supercella tra Trecate e Magenta con fulmini, nubifragi e grandine | FOTO

La Lombardia continua a fare i conti con condizioni di maltempo diffuso. Attualmente il settore orientale della regione è interessato da una supercella temporalesca che determina forti acquazzoni, piogge intense e grandine. L’area compresa tra Trecate (Novara) e Magenta è tra le più colpite, con fenomeni particolarmente severi che causano disagi e accumuli consistenti in poco tempo.

Breve tregua giovedì Dopo le ultime ore di instabilità, la giornata di giovedì offrirà un parziale miglioramento. Il tempo si presenterà in prevalenza asciutto e con spazi di sole, anche se si tratterà soltanto di una pausa temporanea. Le temperature resteranno gradevoli, ma non si potrà parlare di stabilità duratura.

Nuova perturbazione venerdì La situazione tornerà rapidamente a peggiorare già da venerdì, quando una nuova perturbazione nord-atlantica raggiungerà la Lombardia. L’arrivo di aria fredda alimenterà piogge diffuse e temporali, accompagnati da un ulteriore calo delle temperature. In montagna tornerà anche la neve, con fiocchi previsti sulle Alpi a quote comprese tra 1800 e 2000 metri. Un segnale chiaro di come la stagione autunnale stia prendendo definitivamente il sopravvento.