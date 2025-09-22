Maltempo in Sardegna: violenti temporali tra Decimoputzu, Nuorese e Ogliastra

Come ampiamente previsto nelle nostre previsioni dei giorni scorsi, già da oggi la Sardegna è interessata da una fase di maltempo severo con fenomeni a carattere convettivo. Nei pressi di Decimoputzu persiste un sistema temporalesco circoscritto ma in continua rigenerazione, che nelle ultime ore ha prodotto precipitazioni a tratti di intensità da nubifragio e frequenti fulminazioni. Le precipitazioni sono tuttora in atto e gli accumuli pluviometrici stimati sull’area si aggirano attorno ai 50 mm in poco tempo, un valore significativo che conferma la forza dei rovesci.

Altri focolai: Nuorese e Ogliastra

Ulteriori celle temporalesche risultano attive nel Nuorese, in particolare nei pressi di Fonni, e in Ogliastra, soprattutto nell’area di Urzulei. Si tratta di temporali localizzati ma intensi, alimentati da umidità elevata e spiccata instabilità atmosferica.

Rischi e raccomandazioni

La combinazione di rovesci persistenti e possibile stazionarietà delle celle può favorire allagamenti e locali criticità idrogeologiche, in particolare nelle aree interne e montuose. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali, limitare gli spostamenti nelle zone più colpite e prestare attenzione a sottopassi, corsi d’acqua minori e viabilità secondaria.

Sintesi: temporali rigeneranti su Decimoputzu con accumuli ~50 mm, focolai attivi tra Fonni e Urzulei; rischio di allagamenti e criticità locali nelle prossime ore.

