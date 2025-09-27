Maltempo in Sicilia e Calabria: piogge e temporali nell’ultimo weekend di settembre

Situazione meteo instabile in Italia nell’ultimo fine settimana di settembre. Una vasta circolazione depressionaria continua a influenzare il tempo su gran parte del Paese, muovendo 2 perturbazioni principali: una sta interessando soprattutto il Nord e alcune zone del Centro, mentre l’altra è un sistema nuvoloso di origine nordafricana diretto verso l’estremo Sud. La Sicilia è tra le regioni più colpite, con rovesci e temporali di forte intensità che in alcune zone stanno sfociando in locali nubifragi, con disagi anche per il traffico aereo, in particolare tra Palermo e Trapani. Anche la Calabria registra precipitazioni, in particolare nell’area del Reggino.

