Maltempo in Umbria: esonda torrente a Trevi, allagamenti e disagi

Intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco questa mattina a Trevi, in località San Lorenzo, a causa dell’esondazione del torrente che attraversa la zona. L’acqua ha invaso un piazzale, superando la capacità di deflusso della rete fognaria, e ha raggiunto alcune abitazioni, provocando allagamenti fino a circa 50 cm in alcuni edifici. I Vigili del fuoco, con l’ausilio di idrovore e motopompe, stanno lavorando per rimuovere l’acqua e riportare la situazione alla normalità.

Situazioni di criticità si sono registrate anche a Castel Ritaldi, dove i torrenti Ruiggiano e Tatarena sono esondati, allagando alcune abitazioni. Sul posto opera una squadra dei Vigili del fuoco di Spoleto, impegnata con idrovore e motopompe. Nella stessa area, un’auto rimasta bloccata è stata rimossa con un carroattrezzi, mentre un altro veicolo resta fermo in via La Penna, dove un’altra squadra sta intervenendo per il recupero.

Un ulteriore intervento è in corso a Fratta, dove una squadra fluviale dei Vigili del fuoco sta fronteggiando l’allagamento di alcuni capannoni.

