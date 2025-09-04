Maltempo India, allerta rossa a Delhi: fiume Yamuna oltre il livello di guardia, inondazioni | FOTO

È ancora piena allerta rossa a Delhi, capitale dell’India, dove le acque del fiume Yamuna hanno superato ieri il livello di guardia dei 207cm, allagando estese aree lungo gli argini a est della città. Le autorità della metropoli hanno messo in atto un immediato piano di evacuazione, facendo spostare in alloggi temporanei alcune migliaia di famiglie. Secondo la Central Water Commission, il livello raggiunto è il terzo più alto sinora registrato nella città.

L’Indian Meteorological Department (IMD) prevede che le piogge di questo monsone che si sta protraendo più a lungo del normale insisteranno sulla regione anche nei prossimi giorni, non lasciando tregua né alla cautela né al vicino stato del Punjab, in grande misura ancora allagato.