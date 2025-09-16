Maltempo India, forti piogge nell’Uttarakhand: decine di morti e feriti, centinaia di evacuati

Intense piogge si sono abbattute sullo stato dell’Uttarakhand, nell’India settentrionale, portando i fiumi a travolgere il distretto delle città indiane di Dehradun e Mussoorie. Le piogge hanno causato allagamenti, slavine, travolto case e bloccato numerosi tratti di strada. Il bilancio, purtroppo destinato ad aggravarsi, è di 13 morti e 16 feriti. Le autorità locali fanno sapere di avere evacuato centinaia di persone mentre i soccorritori cercano di trarre in salvo i dispersi nelle aree più remote. Il Dipartimento meteorologico ha diramato una allerta piogge in tutto lo stato per le prossime ore.