Maltempo, l’autunno è arrivato: nubi minacciose incombono sullo Stretto di Messina | FOTO

Nubi minacciose annunciano l’arrivo del maltempo sulle sponde dello Stretto di Messina. Le ha immortalate Giuseppe Daniele Canale dal lungomare di Reggio Calabria nella serata di oggi, dopo che un po’ di pioggerellina aveva bagnato la città dello Stretto. Nelle ultime ore, la situazione meteo è cambiata drasticamente anche in Sicilia per gli effetti della perturbazione che imperversa da giorni sull’Italia e che ha raggiunto anche il Sud. Nel settore occidentale dell’isola, registrati allagamenti e disagi tra Trapanese e Palermitano a causa delle forti piogge.

