Maltempo, l’Autunno travolge la Lombardia: frana sulla Lariana, colata detritica a Blevio, strade come fiumi a Como | FOTO e VIDEO

L’Autunno oggi inizia con maltempo estremo in Lombardia: le piogge torrenziali e incessanti della notte hanno provocato questa mattina una frana sulla Sp 583 “Lariana“, tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale del ramo comasco del Lago di Como. Coinvolta anche una vettura in transito. Non si segnalano feriti. Sul posto squadre dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa. Nella stessa Blevio è stata segnalata una colata detritica. A Como diverse strade e piazze si sono già trasformate in fiumi. Cumulati più di 160 mm di pioggia.

A causa della presenza di detriti sulla carreggiata, provocati dal maltempo è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 340 “Regina” in località Colonno (Como). Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Maltempo Lombardia: frana sulla Lariana

Maltempo Lombardia, colata detritica a Blevio

