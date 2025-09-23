Maltempo Lazio: allagamenti e traffico in tilt all’alba a Roma, trombe marine nel Pontino

Allagamenti e traffico in tilt in alcune zone di Roma e trombe marine sul litorale pontino. Sono gli effetti del maltempo che all’alba di oggi ha colpito il Lazio, lasciando molte strade di Roma paralizzate. Secondo quanto segnalato sul sito di “Luceverde”, questa mattina si sono registrate code sulle principali arterie romane: in particolare lungo via Nomentana, Tangenziale est, via Cristoforo Colombo e via Laurentina. Inoltre, particolarmente critica la situazione sul Grande Raccordo Anulare, con 6 chilometri di coda tra l’allacciamento con l’A24 e la tangenziale est. Disagi anche sulla rete autostradale, con pioggia segnalata sull’A1 nella diramazione Roma nord e sud e sull’A12 Roma-Civitavecchia, in entrambe le direzioni, tra l’allacciamento con l’A91 Roma-Fiumicino e lo svincolo Torrimpietra.

Allagamenti si sono registrati sia a Roma su via Tiburtina che nel sud pontino, con criticità a Formia, dove il traffico è stato rallentato da strade invase dall’acqua. Allagamenti anche a Nettuno, dove le scuole sono rimaste chiuse, così come ad Anzio.

Spiccano finora i 61mm caduti a Sezze (LT), i 48mm al Lago di Bracciano (RM), 37mm a Borgo San Michele (LT)

Diverse trombe marine al largo del litorale pontino

Tra la giornata di ieri e oggi sono state segnalate dai cittadini sei trombe marine al largo del litorale pontino, tra San Felice Circeo – dove è stata avvistata una coppia di vortici -, Terracina e il litorale fondano e di Sperlonga, poco fuori dal Golfo di Gaeta, in provincia di Latina. Sui social, i cittadini condividono foto e video del fenomeno, segnalando la presenza di trombe marine anche a Ladispoli e Sabaudia.

