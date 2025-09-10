Maltempo Lazio, nubifragio nella Tuscia: allagata la Cassia Sud a Monterosi

Un violento nubifragio ha colpito stanotte la Tuscia causando danni e disagi. A Monterosi, la corsia in direzione Viterbo della Cassia Sud, a causa delle forti piogge si è allagata ed è stata chiusa al traffico veicolare. “A causa di allagamento del piano viabile – spiega ANAS – è stata temporaneamente chiusa la corsia in direzione nord, sulla strada statale 2 Via Cassia, dal chilometro 40 al chilometro 41,000 a Monterosi (Viterbo). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile“.

