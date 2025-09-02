Maltempo Lazio: pioggia e vento forte tra Latina e Frosinone

MeteoWeb

Giornata all’insegna del maltempo nelle province di Latina e Frosinone, interessate da forti precipitazioni e raffiche di vento. Per quanto riguarda il territorio del Lazio, è stata diramata un’allerta meteo gialla per temporali. I fenomeni più intensi nelle scorse ore hanno riguardato in particolare le zone costiere pontine e l’entroterra ciociaro, dove si segnalano disagi anche alla circolazione stradale.

