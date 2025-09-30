Maltempo Lazio, trombe marine al largo della costa di Torvajanica

La giornata di oggi sarà prevalentemente stabile e soleggiata sull’Italia in attesa del peggioramento che prenderà il via domani e che porterà una forte e precoce ondata di freddo sul Paese. Intanto, però, alcune trombe marine si stanno formando al largo della costa di Torvajanica, frazione di Pomezia, in provincia di Roma. Il fenomeno, simile a un tornado ma sviluppato sull’acqua, nasce dall’interazione tra aria fredda in quota e acque più calde, generando un vortice visibile a forma di colonna.

