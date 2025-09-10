Maltempo Lecco, voragine sulla ferrovia: treno si ferma a pochi metri, linea Milano-Lecco interrotta | FOTO

Forti piogge hanno colpito la provincia di Lecco nella notte, causando danni significativi alle infrastrutture. Una voragine ha interessato la linea ferroviaria Lecco–Molteno–Monza–Milano: un treno è stato fermato a pochi metri dal cedimento a Bulciago, evitando incidenti gravi. La ferrovia è attualmente interrotta e attivo un servizio sostitutivo con autobus tra Costa Masnaga e Besana. Anche la Statale 36 è allagata tra Suello e Civate, creando rallentamenti. La Protezione Civile invita a limitare gli spostamenti, mentre Vigili del Fuoco e squadre di emergenza continuano gli interventi.

